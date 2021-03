LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Valeo von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft, das Kursziel aber von 28 auf 32 Euro angehoben. Eine Erholung sollte zwar in den kommenden Jahren die Gewinne von Autozulieferern deutlich antreiben, auf dem gegenwärtigen Kursniveau der Branchenwerte sei aber wohl nicht mehr viel zu holen, schrieb Analyst Erwann Dagorne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Chancen bei Autoherstellern seien jetzt größer. Bei Valeo vermisse er kurzfristige Kurstreiber./tih/gl