LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Valeo nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Analyst Erwann Dagorne bleibt laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie positiv gestimmt, dass es dem Autozulieferer ein weiteres Jahr gelingen dürfte, einen robusten Barmittelzufluss zu erwirtschaften. Er bleibe dennoch vorsichtig, was das Gesamtjahr 2023 betrifft. Seine Schätzungen liegen für die Ergebnisse und die Marge unter dem Konsens, was die Bewertung der Aktie auf dem aktuellen Kursniveau unattraktiv mache./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2023 / 21:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2023 / 05:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

