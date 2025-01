Jefferies & Company Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vestas von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 160 auf 135 dänische Kronen gesenkt. Die Stimmung befinde sich am Boden und die Bewertung des Windturbinen-Herstellers im unteren Bereich der historischen Spanne, begründete Analyst Lucas Ferhani seine Kaufempfehlung am Dienstag. 2025 könnte politisch und regulatorisch betrachtet Aufwärtspotenzial bringen nach einem "Worst Case"-Szenario im Jahr 2024. Seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) von 2024 bis 2026 kürzte er, den Zeitrahmen für die Bewertung dehnte er auf 2026 aus./ajx/edh

