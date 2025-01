JP Morgan Chase & Co.

Vestas Wind Systems A-S Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas vor den Anfang Februar erwarteten Zahlen für das Schlussquartal 2024 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 123 dänischen Kronen belassen. Während der Umsatz leicht über der Markterwartung liegen dürfte, werde der operative Gewinn wohl etwas dahinter zurückbleiben, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings werde das bereits vom Aktienkurs reflektiert. Im Fokus stehe vor allem die Prognose des Windkraftanlagenbauers. Das Hochlaufen im Bereich Windanlagen auf dem Meer sei die größte Herausforderung für Vestas und fordere wohl eine gewisse Vorsicht beim Ausblick./mis/zb

