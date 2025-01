Bernstein Research

Vestas Wind Systems A-S Outperform

15:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Vestas nach einem letzten Austausch mit dem Unternehmen vor dessen Quartalszahlen auf "Outperform" belassen. Das Kursziel bestätigte Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit 215 dänischen Kronen. Der Hersteller von Windkraftanlagen sei weiterhin auf Kurs, um die nach dem dritten Quartal gesteckten Ziele für das Gesamtjahr zu erfüllen./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2025 / 10:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2025 / 10:10 / UTC

