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Symbol VOLVF

JP Morgan Chase & Co.

Volvo AB (B) Overweight

14:46 Uhr
Volvo AB (B) Overweight
Aktie in diesem Artikel
Volvo AB (B)
29,05 EUR 0,11 EUR 0,38%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi wertete am Freitag die aktuellen Absatzzahlen an den globalen Lkw-Märkten aus. Bei Volvo rechnet er mit einem starken dritten Quartal. Ein kritischer Punkt sei, inwieweit die Auftragsbestände bereits abgearbeitet werden können./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 23:15 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volvo (B) Overweight

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
360,00 SEK
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
325,20 SEK		 Abst. Kursziel*:
10,70%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
353,38 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo AB (B)

14:46 Volvo (B) Overweight JP Morgan Chase & Co.
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15.09.26 Volvo (B) Buy Jefferies & Company Inc.
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