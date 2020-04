FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Vonovia nach Medienberichten über ein Zusammengehen mit der Deutsche Wohnen auf "Buy" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Nach einer gescheiterten Übernahme vor fünf Jahren sei Vonovia nun augenscheinlich auf einen freiwilligen Zusammenschluss aus, schrieb Analyst Thomas Neuhold in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dieser solle auch den Segen der Berliner Stadtregierung empfangen./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.