NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Zurich von 375 auf 430 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Im Vorfeld der Quartalsberichtssaison passte der Analyst Kamran Hossain seine Schätzungen für die europäischen Versicherer und Rückversicherer an die jüngsten Schadens- und Marktentwicklungen an. Die positiven Preistrends hätten sich im ersten Quartal in allen Geschäftsbereichen fortgesetzt, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie./edh/ag