1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag im Aufwind

Die Aktie von 1&1 zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 20,50 EUR zu.

Das Papier von 1&1 konnte um 11:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 20,50 EUR. Die 1&1-Aktie legte bis auf 21,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 21,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 13.555 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 21,20 EUR an. Gewinne von 3,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,10 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 84,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 21,19 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 1&1 am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,37 Prozent auf 987,92 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 991,54 Mio. EUR umgesetzt.

Am 11.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden. Am 17.11.2026 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem 1&1-Gewinn in Höhe von 0,893 EUR je Aktie aus.

