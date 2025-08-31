DAX23.980 +0,3%ESt505.361 +0,2%Top 10 Crypto15,26 +1,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.645 +0,1%Euro1,1728 +0,3%Öl68,08 -0,1%Gold3.471 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 BYD A0M4W9 Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Allianz 840400 BASF BASF11 Bayer BAY001 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- VW muss Millionenstrafe in Brasilien zahlen -- Buffett, TeamViewer, Alibaba, Novo Nordisk, Rheinmetall, STADA, Bayer, Orsted im Fokus
Top News
Orsted-Aktie zieht an: Equinor beteiligt sich an Kapitalmaßnahme Orsted-Aktie zieht an: Equinor beteiligt sich an Kapitalmaßnahme
Tesla-Aktie als Risiko für den Gesamtmarkt? Fondsmanager schlägt Alarm Tesla-Aktie als Risiko für den Gesamtmarkt? Fondsmanager schlägt Alarm
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Heute geht's los. Bereiten Sie sich auf die Finanzmärkte vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
1&1 im Fokus

1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag im Aufwind

01.09.25 12:05 Uhr
1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag im Aufwind

Die Aktie von 1&1 zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 20,50 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
20,90 EUR 0,20 EUR 0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von 1&1 konnte um 11:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 20,50 EUR. Die 1&1-Aktie legte bis auf 21,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 21,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 13.555 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 21,20 EUR an. Gewinne von 3,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,10 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 84,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 21,19 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 1&1 am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,37 Prozent auf 987,92 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 991,54 Mio. EUR umgesetzt.

Am 11.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden. Am 17.11.2026 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem 1&1-Gewinn in Höhe von 0,893 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

August 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur 1&1-Aktie

1&1-Aktie steigt kräftig: UnitedHealth kauft Aktien

United Internet-Aktie dreht ins Plus: United Internet spürt weiter Belastung durch 1&1-Netzausbau - Jahresziele bestätigt

Ausgewählte Hebelprodukte auf 1&1

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 1&1 AG

Nachrichten zu 1&1 AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu 1&1 AG

DatumRatingAnalyst
08:011&1 BuyUBS AG
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
08:011&1 BuyUBS AG
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
19.05.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
14.05.20251&1 BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
30.06.20251&1 HoldWarburg Research
02.06.20251&1 Equal WeightBarclays Capital
20.05.20251&1 HoldWarburg Research
19.05.20251&1 HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
28.04.20251&1 UnderperformBernstein Research
26.03.20251&1 UnderperformBernstein Research
14.02.20251&1 UnderperformBernstein Research
23.01.20251&1 UnderperformBernstein Research
05.08.20241&1 UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für 1&1 AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen