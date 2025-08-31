1&1 Aktie News: 1&1 steigt am Nachmittag

DAX24.002 +0,4%ESt505.364 +0,2%Top 10 Crypto15,34 +1,5%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.176 +0,6%Euro1,1710 +0,2%Öl68,22 +0,2%Gold3.479 +0,9%
DAX höher -- Wall Street bleibt geschlossen -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- Gold, Silber, Tesla, VW, Buffett, TeamViewer, Alibaba, Novo Nordisk, Rheinmetall, Bayer, Orsted im Fokus
Top News
DHL-Aktie in Grün: DHL-Tochter Supply Chain besetzt Schlüsselpositionen neu
HSBC-Aktie höher: Ex-Barclays-CFO Kheraj im Rennen um HSBC-Chairman-Posten
Kursentwicklung im Fokus

01.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von 1&1 zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von 1&1 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 20,65 EUR.

1&1 AG
20,90 EUR 0,20 EUR 0,97%
Charts|News|Analysen
Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere um 15:43 Uhr 1,0 Prozent. Im Tageshoch stieg die 1&1-Aktie bis auf 21,20 EUR. Bei 21,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 26.311 1&1-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.09.2025 bei 21,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 11,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 86,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für 1&1-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,050 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 21,19 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 07.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,37 Prozent auf 987,92 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 991,54 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 0,893 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

