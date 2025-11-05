1&1 Aktie News: 1&1 am Mittwochvormittag im Minusbereich

Kursverlauf

Die Aktie von 1&1 gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der 1&1-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 21,45 EUR.

Die Aktie verlor um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 21,45 EUR. Die 1&1-Aktie gab in der Spitze bis auf 21,55 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,55 EUR. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 155 Stück gehandelt.

Bei 22,50 EUR erreichte der Titel am 21.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 1&1-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,10 EUR. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,050 EUR je 1&1-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 21,19 EUR je 1&1-Aktie an.

1&1 gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 EUR in den Büchern gestanden. 1&1 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 987,92 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 991,54 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte 1&1 möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,895 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

TecDAX-Papier 1&1-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 1&1-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

TecDAX-Wert 1&1-Aktie: So viel Verlust hätte eine 1&1-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

United Internet-Aktie zieht an: Anscheinend Gespräche über Zusammenarbeit mit Telefonica