1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Vormittag um Nulllinie

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 18,98 EUR.

Die 1&1-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 18,98 EUR. Bei 19,02 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die 1&1-Aktie bei 18,98 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 19,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.314 1&1-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.06.2025 bei 19,14 EUR. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 0,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 11,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 70,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,050 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 20,50 EUR aus.

Am 07.08.2025 lud 1&1 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,30 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 987,92 Mio. EUR im Vergleich zu 991,54 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 11.11.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,940 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

