Kursentwicklung im Fokus

1&1 Aktie News: 1&1 verliert am Mittwochvormittag

20.08.25 09:25 Uhr
1&1 Aktie News: 1&1 verliert am Mittwochvormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von 1&1. Zuletzt fiel die 1&1-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 18,94 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
18,72 EUR -0,10 EUR -0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von 1&1 gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:02 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 18,94 EUR abwärts. Bei 18,94 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 18,94 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 560 1&1-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.06.2025 auf bis zu 19,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie. Am 15.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 41,39 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Im Vorjahr erhielten 1&1-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 20,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,37 Prozent zurück. Hier wurden 987,92 Mio. EUR gegenüber 991,54 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von 1&1.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,903 EUR je 1&1-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu 1&1 AG

DatumRatingAnalyst
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 HoldWarburg Research
02.06.20251&1 Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
19.05.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
14.05.20251&1 BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.05.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
30.06.20251&1 HoldWarburg Research
02.06.20251&1 Equal WeightBarclays Capital
20.05.20251&1 HoldWarburg Research
19.05.20251&1 HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
28.04.20251&1 UnderperformBernstein Research
26.03.20251&1 UnderperformBernstein Research
14.02.20251&1 UnderperformBernstein Research
23.01.20251&1 UnderperformBernstein Research
05.08.20241&1 UnderperformBernstein Research

