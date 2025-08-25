1&1 Aktie News: 1&1 schießt am Dienstagnachmittag hoch

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von 1&1. Zuletzt konnte die Aktie von 1&1 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 5,2 Prozent auf 20,65 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:45 Uhr 5,2 Prozent auf 20,65 EUR. Kurzfristig markierte die 1&1-Aktie bei 21,05 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 19,64 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 67.665 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 26.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 21,05 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,94 Prozent hinzugewinnen. Am 15.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 46,25 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,050 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 20,50 EUR für die 1&1-Aktie.

1&1 ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,30 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 987,92 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 991,54 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet. Am 17.11.2026 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,886 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

