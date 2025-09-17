3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Nachmittag im Aufwind

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von 3M. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 155,50 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die 3M-Papiere um 15:50 Uhr 0,2 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die 3M-Aktie bei 155,50 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 154,78 USD. Bisher wurden heute 37.133 3M-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (164,00 USD) erklomm das Papier am 19.07.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 122,58 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 21,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 3,61 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,94 USD je 3M-Aktie.

Am 18.07.2025 legte 3M die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,34 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,07 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 6,34 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte 3M 6,26 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von 3M wird am 28.10.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,92 USD je 3M-Aktie.

