3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Donnerstagabend höher

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von 3M. Das Papier von 3M konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 155,44 USD.

Im New York-Handel gewannen die 3M-Papiere um 20:05 Uhr 0,2 Prozent. Die 3M-Aktie zog in der Spitze bis auf 156,80 USD an. Mit einem Wert von 154,78 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 113.750 3M-Aktien.

Am 19.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 164,00 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,51 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (122,58 USD). Der aktuelle Kurs der 3M-Aktie ist somit 21,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass 3M-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,94 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete 3M 3,61 USD aus.

Am 18.07.2025 hat 3M in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,34 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,07 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 6,34 Mrd. USD gegenüber 6,26 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,92 USD je 3M-Aktie belaufen.

