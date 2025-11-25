DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 -7,8%Nas22.900 +0,1%Bitcoin74.591 -2,6%Euro1,1580 +0,5%Öl62,55 -1,3%Gold4.130 -0,2%
3M im Fokus

25.11.25 20:23 Uhr
3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Dienstagabend gesucht

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von 3M. Zuletzt stieg die 3M-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 171,20 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
147,92 EUR 0,92 EUR 0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von 3M legte um 20:05 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 171,20 USD. Der Kurs der 3M-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 172,10 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 170,66 USD. Von der 3M-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 205.870 Stück gehandelt.

Am 25.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 172,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 0,91 Prozent Plus fehlen der 3M-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 122,58 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 28,40 Prozent könnte die 3M-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,93 USD, nach 3,61 USD im Jahr 2024.

Am 21.10.2025 lud 3M zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,29 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,52 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von 3M wird am 27.01.2026 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,04 USD je 3M-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Action Sports Photography / Shutterstock.com

