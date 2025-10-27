3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M fällt am Montagnachmittag

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von 3M. Die Aktionäre schickten das Papier von 3M nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 167,95 USD.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 167,95 USD. Die 3M-Aktie sank bis auf 167,43 USD. Mit einem Wert von 169,98 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der 3M-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 128.266 Stück gehandelt.

Am 24.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 172,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der 3M-Aktie ist somit 2,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 122,58 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 27,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem 3M seine Aktionäre 2024 mit 3,61 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,94 USD je Aktie ausschütten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 3M am 21.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,55 USD. Im Vorjahresviertel hatte 3M 2,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,52 Mrd. USD – ein Plus von 3,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3M 6,29 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte 3M am 27.01.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass 3M im Jahr 2025 8,02 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

