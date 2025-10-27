3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M fällt am Montagabend

DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,99 +7,4%Nas23.616 +1,8%Bitcoin98.817 +0,4%Euro1,1647 +0,2%Öl65,71 ±0,0%Gold3.990 -2,2%
Heute im Fokus
So entwickelt sich 3M

27.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von 3M gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von 3M gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 168,23 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
145,06 EUR 0,62 EUR 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr fiel die 3M-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 168,23 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die 3M-Aktie bis auf 167,43 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 169,98 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 222.636 3M-Aktien.

Bei 172,75 USD markierte der Titel am 24.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der 3M-Aktie liegt somit 2,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 122,58 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 3M-Aktie 27,14 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,61 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,94 USD.

Am 21.10.2025 äußerte sich 3M zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 3M ein EPS von 2,48 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 6,52 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,29 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte 3M am 27.01.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass 3M im Jahr 2025 8,02 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

In eigener Sache

Ausgewählte Hebelprodukte auf 3M

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 3M

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu 3M Co.

DatumMeistgelesen
Analysen zu 3M Co.

DatumRatingAnalyst
03.04.20183M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
15.02.20183M UnderweightBarclays Capital
13.02.20183M BuyDeutsche Bank AG
23.01.20183M NeutralUBS AG
10.01.20183M HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.04.20183M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.02.20183M BuyDeutsche Bank AG
25.10.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
26.04.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.01.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
23.01.20183M NeutralUBS AG
10.01.20183M HoldDeutsche Bank AG
25.10.20173M Sector PerformRBC Capital Markets
07.12.20163M Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.20153M Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.02.20183M UnderweightBarclays Capital
26.10.20163M UnderperformRBC Capital Markets
16.12.20153M UnderperformRBC Capital Markets
23.10.20153M UnderperformRBC Capital Markets
04.08.20153M UnderperformRBC Capital Markets

