3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M fällt am Montagabend

Die Aktie von 3M gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von 3M gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 168,23 USD abwärts.

Um 20:07 Uhr fiel die 3M-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 168,23 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die 3M-Aktie bis auf 167,43 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 169,98 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 222.636 3M-Aktien.

Bei 172,75 USD markierte der Titel am 24.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der 3M-Aktie liegt somit 2,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 122,58 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 3M-Aktie 27,14 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,61 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,94 USD.

Am 21.10.2025 äußerte sich 3M zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 3M ein EPS von 2,48 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 6,52 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,29 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte 3M am 27.01.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass 3M im Jahr 2025 8,02 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

