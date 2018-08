Diese Aktien konnten am meisten vom historisch längsten Bullenmarkt profitieren

Mit 3.456 Handelstagen ist der gegenwärtige Bullenmarkt die längste jemals gemessene Zeitspanne, die für anhaltend steigende Kurse an der Börse sorgte. Der Beginn dieser Hausse wird dabei auf den 9. März 2009 datiert. Ab diesem Zeitpunkt begannen die internationalen Finanzmärkte , die herben Verluste der Finanzkrise wieder aufzuholen.

Der längste Bullenmarkt der Geschichte

Blickt man auf die historischen Bullenmärkte der Geschichte des S&P 500 übertrumpft die aktuelle Hausse alle jemals erfassten Kursrallys. Mit einer Länge von nur 1.739 Handelstagen kommt selbst der Bullenmarkt aus dem Jahr 1932, welcher sich im Nachgang der Großen Depression ereignete, nur auf knapp die Hälfte der aktuellen Bullenmarktzeitspanne. Auch die sensationelle Hausse zwischen 1990/1991 und dem Platzen der Dotcom-Blase im Jahr 2000, welche genau 3.452 Handelstage andauerte, konnte nun schon übertroffen werden.

S&P 500 mit 300-prozentigem Kursplus

Allein der S&P 500 konnte vom 9. März 2009 bis heute ein Kursplus von über 300 Prozent verzeichnen. Natürlich gab es innerhalb dieses Zeitraums auch Aktien, welche die Performance des Index um ein Vielfaches übertreffen konnten. So gelang es dem Management von General Growth Properties, kurz GGP, den Aktienkurs des Unternehmens innerhalb des gegenwärtigen Bullenmarktes um 7.283 Prozent zu steigen. Die im S&P 500 gelistete Immobilieninvestmentgesellschaft GGP, welche vornehmlich in Einkaufszentren investiert, ist somit der Top-Performer der derzeitigen Hausse.

Rekordjahre für Netflix

Mit einem Kurszuwachs von 6.980 Prozent erreicht der US-amerikanische Implantat und Herzpumpenhersteller ABIOMED den zweiten Platz der besten Bullenmarkt-Aktien aus dem S&P 500. Jedoch sorgten nicht nur die Börsen-Underdogs für sagenhafte Kursgewinne in den zurückliegenden Jahren, auch die vielbeachteten Tech-Werte lieferten eindrucksvollen Wertzuwachs ab. So steigerte sich der Kurs der Netflix-Aktie seit dem 9. März 2009 um rund 5.859 Prozent.

Top-Picks aus allen Branchen

Mit einer Kurssteigerung von weit über 2.000 Prozent konnten auch Unternehmen wie Regeneron Pharmaceuticals, SVB Financial Group, Qorvo, IPG Photonics und Booking Holdings eine starke Outperformance zum S&P 500 abliefern.

Tech-Aktien als Performancebringer

Auch die Amazon-Aktie brachte es seit März 2009 in diesem Zeitraum auf eine Traumrendite von über 3.000 Prozent. Mit einem Kurszuwachs von 2.886 Prozent schafft es auch NVIDIA, der Entwickler von Grafikprozessoren und Chipsätzen, in die Top 10 der besten S&P 500 seit 2009. Natürlich sorgte auch das nun wertvollste Unternehmen der Welt für glückliche Investoren. Der Kurs der Apple-Aktie kletterte im aktuellen Bullenmarkt bereits um mehr als 1.715 Prozent. Der iPhone-Hersteller steht somit auf Platz 25 der besten Aktien aus dem momentanen Bullenmarkt.

Vier Firmen haben den Bullenmarkt jedoch verschlafen

Natürlich gibt es aber auch in einem allgemeinen Bullenmarkt einige Aktien die sich von der positiven Stimmung des Gesamtmarktes nicht mitreißen lassen. So mussten die Anteilsscheine des Werkstoffunternehmens Mosaic seit dem 9. März 2009 rund 26 Prozent an Wert einbüßen. Somit ist Mosaic das schlechteste S&P 500-Unternehmen des knapp zehnjährigen Bullenmarktes. Entgegen dem allgemeinen Markttrend verzeichneten jedoch auch die Aktien von Apache, Newmont Mining und Freeport-McMoRan nach über neun Jahren Börsenparty kein Kursplus.



Pierre Bonnet / finanzen.net

