Absturz

Insolvenzen, Delistings, leere Versprechen: Das Schwarzbuch Börse 2025 listet die größten Kapitalvernichter des Jahres auf.

Die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger hat ihr Schwarzbuch Börse 2025 veröffentlicht. Darin listet die Anlegerschutzorganisation neun Kapitalmarkt-Fälle, bei denen Privatanleger im laufenden Jahr besonders hohe Verluste erlitten haben - vielfach bis hin zum Totalverlust.

Wer­bung Wer­bung

Auffällig ist laut SdK ein wiederkehrendes Muster aus hohen Renditeversprechen, intransparenten Strukturen, aggressiver Fremdfinanzierung und schwacher Kontrolle. Das Schwarzbuch Börse erscheint jährlich und soll Anleger für typische Risikokonstellationen am Kapitalmarkt sensibilisieren.

Redaktion finanzen.net