Heute im Fokus

DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Volkswagen mit Absatzsprung in USA -- Saudi-Arabien: Öl-Allianz OPEC+ kürzt Produktion -- Vodafone, Apple im Fokus

Rückschlag für Deutsche Post: Gericht gegen Briefporto-Erhöhung. Airbus setzt auf Wasserstoff - Marktreifes Flugzeug bis 2035. LPKF im Blick - HSBC senkt auf 'Halten'. Trump will weitere chinesische Apps in den USA stoppen. Kopf-an-Kopf-Rennen bei entscheidenden US-Stichwahlen in Georgia. Neue Corona-Beschränkungen beschlossen - Bewegungsradius in Hotspots.