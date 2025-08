adidas Aktie News: adidas tendiert am Montagnachmittag nordwärts

adidas im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 168,00 EUR.

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 168,00 EUR. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 169,45 EUR an. Mit einem Wert von 167,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 297.170 adidas-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 263,80 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 57,02 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 164,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 1,96 Prozent wieder erreichen.

adidas-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,96 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 251,92 EUR für die adidas-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,07 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,06 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,95 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte adidas am 29.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 7,59 EUR in den Büchern stehen haben wird.

