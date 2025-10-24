adidas Aktie News: adidas tendiert am Freitagmittag fester
Die Aktie von adidas zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 190,30 EUR.
Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 190,30 EUR. In der Spitze gewann die adidas-Aktie bis auf 191,25 EUR. Bei 190,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 99.338 adidas-Aktien umgesetzt.
Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 263,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 38,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 160,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,96 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 237,67 EUR aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 30.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,07 EUR, nach 1,06 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 5,95 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5,82 Mrd. EUR umsetzen können.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von adidas wird am 29.10.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,59 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.2025
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|22.10.2025
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|22.10.2025
|adidas Buy
|UBS AG
