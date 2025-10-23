DAX24.180 +0,1%Est505.663 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,84 +2,2%Nas22.858 +0,5%Bitcoin94.501 +1,9%Euro1,1619 ±0,0%Öl65,59 +1,9%Gold4.142 +1,2%
Aktienkurs aktuell

adidas Aktie News: adidas am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

23.10.25 16:08 Uhr
adidas Aktie News: adidas am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

23.10.25 16:08 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von adidas. Zuletzt stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 190,00 EUR.

adidas
Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 190,00 EUR zu. Im Tageshoch stieg die adidas-Aktie bis auf 190,95 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 188,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 234.419 adidas-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 38,84 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 160,75 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,39 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,96 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 237,67 EUR.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 2,07 EUR. Im letzten Jahr hatte adidas einen Gewinn von 1,06 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,95 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 7,59 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

