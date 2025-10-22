DAX 24.151 -0,7%ESt50 5.639 -0,8%MSCI World 4.320 -0,1%Top 10 Crypto 15,13 +1,4%Nas 22.740 -0,9%Bitcoin 93.882 +1,2%Euro 1,1601 -0,1%Öl 65,01 +1,0%Gold 4.122 +0,7%
adidas Aktie

Marktkap. 34,77 Mrd. EUR

KGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW

ISIN DE000A1EWWW0

Symbol ADDDF

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Adidas auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 240 Euro je Aktie belassen. Der Markenhype halte an, die Bewertung sei im historischen Vergleich günstig, schrieb Thomas Maul am Mittwochnachmittag nach den Quartalszahlen des Sportartikelherstellers./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 16:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 18:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Kaufen

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
189,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
189,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thomas Maul 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
242,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu adidas

22.10.25 adidas Buy Deutsche Bank AG
22.10.25 adidas Outperform Bernstein Research
22.10.25 adidas Buy UBS AG
22.10.25 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.25 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu adidas

dpa-afx Optimismus adidas-Aktie fällt aber: Gewinnprognose nach Umsatzrekord angehoben adidas-Aktie fällt aber: Gewinnprognose nach Umsatzrekord angehoben
finanzen.net Verluste in Frankfurt: DAX schwächelt schlussendlich
finanzen.net XETRA-Handel LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels im Minus
finanzen.net adidas Aktie News: adidas am Mittwochnachmittag tiefer
finanzen.net XETRA-Handel DAX notiert am Nachmittag im Minus
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX in der Verlustzone
TraderFox Stocks in Action: Friedrich Vorwerk, Sartorius, FlatexdeGiro, Teamviewerund Adidas.
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 22.10.25
Zacks NIKE vs. adidas: Which Stock Leads the Global Sportswear Race?
Financial Times Adidas raises profit target as retro trainer boom boosts earnings
EQS Group EQS-Adhoc: adidas reports strong third quarter results and increases its full-year outlook
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights NIKE, Wolverine World Wide, Steven Madden and Adidas
EQS Group EQS-DD: adidas AG: Alexandra Walter, The spouse of a Supervisory Board member participates in the adidas employee stock purchase plan. In this context, she has agreed with adidas AG to invest a ...
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights NIKE, Adidas, Skechers U.S.A, Birkenstock and Wolverine World Wide
MotleyFool Can Adidas Stock Turn Things Around?
Deutsche Welle Adidas execs apologize for appropriating Mexican Indigenous shoe design
