adidas Aktie News: adidas am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von adidas. Mit einem Kurs von 189,25 EUR zeigte sich die adidas-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Kurs von 189,25 EUR zeigte sich die adidas-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Die adidas-Aktie legte bis auf 190,95 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 188,80 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 188,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 152.305 adidas-Aktien.

Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 263,80 EUR. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 28,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 160,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 15,06 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,96 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 242,25 EUR an.

Am 30.07.2025 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,07 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas 1,06 EUR je Aktie eingenommen. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 7,59 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
13:16adidas NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08:01adidas KaufenDZ BANK
22.10.2025adidas BuyDeutsche Bank AG
22.10.2025adidas OutperformBernstein Research
22.10.2025adidas BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:01adidas KaufenDZ BANK
22.10.2025adidas BuyDeutsche Bank AG
22.10.2025adidas OutperformBernstein Research
22.10.2025adidas BuyUBS AG
22.10.2025adidas OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13:16adidas NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025adidas HoldJefferies & Company Inc.
02.05.2025adidas Equal WeightBarclays Capital
30.04.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
22.11.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024adidas ReduceBaader Bank
31.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

