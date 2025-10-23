adidas Aktie News: adidas zeigt sich am Vormittag fester

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von adidas. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 189,95 EUR zu.

Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 189,95 EUR. Der Kurs der adidas-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 190,30 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 188,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 22.782 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 263,80 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 38,88 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 160,75 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,96 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 242,25 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5,95 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,82 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 7,59 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

