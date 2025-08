adidas Aktie News: adidas am Montagvormittag mit Kurseinbußen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von adidas gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 167,00 EUR ab.

Um 09:07 Uhr ging es für die adidas-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 167,00 EUR. Die adidas-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 166,20 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 167,35 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 34.267 adidas-Aktien.

Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 263,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 36,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 164,70 EUR. Dieser Wert wurde am 01.08.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 1,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,96 EUR je adidas-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 251,92 EUR für die adidas-Aktie.

Am 30.07.2025 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,07 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 5,95 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5,82 Mrd. EUR umsetzen können.

Die adidas-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,59 EUR fest.

