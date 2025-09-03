adidas Aktie News: adidas präsentiert sich am Vormittag fester

adidas im Blick

Die Aktie von adidas zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 172,40 EUR.

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 172,40 EUR. In der Spitze legte die adidas-Aktie bis auf 172,35 EUR zu. Bei 172,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 13.592 adidas-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 263,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 53,02 Prozent Luft nach oben. Bei 160,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 6,76 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,07 EUR. Im Vorjahr erhielten adidas-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 245,82 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 30.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,07 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,06 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat adidas 5,95 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren. adidas dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,62 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

