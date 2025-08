adidas Aktie News: adidas macht am Mittwochvormittag Boden gut

Kurs der adidas

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von adidas legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 166,65 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 166,65 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die adidas-Aktie bei 167,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 167,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 24.754 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 263,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 58,30 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.08.2025 bei 164,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 1,17 Prozent wieder erreichen.

adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,96 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 251,92 EUR.

adidas ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,07 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas 1,06 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,23 Prozent auf 5,95 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 7,59 EUR im Jahr 2025 aus.

