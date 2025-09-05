DAX23.719 -0,4%ESt505.363 ±0,0%Top 10 Crypto15,64 -1,0%Dow45.594 +0,2%Nas21.783 -0,1%Bitcoin95.105 -0,2%Euro1,1722 -0,3%Öl67,26 +1,5%Gold3.640 +0,1%
Heute im Fokus
DAX sinkt -- US-Börsen volatil -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- CaliberCos, DHL, VW, Bayer, Rheinmetall, Microsoft, DEUTZ, BMW, Palantir im Fokus
Top News
Krise oder Einstiegschance? So bewerten Analysten die Kursschwäche der Microsoft-Aktie
Brenntag-Aktie tiefer: Vorstandsmitglied Ewout van Jarwaarde verlässt das Unternehmen
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
adidas Aktie News: adidas tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

09.09.25 16:09 Uhr

09.09.25 16:09 Uhr
adidas Aktie News: adidas tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von adidas gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 179,80 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
180,85 EUR -1,30 EUR -0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 179,80 EUR abwärts. In der Spitze büßte die adidas-Aktie bis auf 179,55 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 181,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 160.475 adidas-Aktien.

Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 263,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 31,84 Prozent niedriger. Am 07.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 160,75 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,07 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 245,82 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,06 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,23 Prozent auf 5,95 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte adidas die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2025 7,62 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Aktien von adidas und PUMA trotzen der Lululemon-Enttäuschung

Aktienempfehlung adidas-Aktie: RBC Capital Markets bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in adidas von vor 5 Jahren eingebracht

Nachrichten zu adidas

DatumMeistgelesen
Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
04.09.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
03.09.2025adidas OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025adidas BuyJefferies & Company Inc.
01.09.2025adidas BuyWarburg Research
22.08.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
