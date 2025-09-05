adidas Aktie News: adidas tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 179,80 EUR ab.

Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 179,80 EUR abwärts. In der Spitze büßte die adidas-Aktie bis auf 179,55 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 181,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 160.475 adidas-Aktien.

Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 263,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 31,84 Prozent niedriger. Am 07.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 160,75 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,07 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 245,82 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,06 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,23 Prozent auf 5,95 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte adidas die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2025 7,62 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

