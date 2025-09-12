adidas Aktie News: adidas am Montagnachmittag im Plus

adidas im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 177,65 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 177,65 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die adidas-Aktie bei 179,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 178,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 112.598 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 48,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 160,75 EUR am 07.08.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 9,51 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,06 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 245,82 EUR für die adidas-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte adidas am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat adidas 5,95 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte adidas am 29.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,60 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

