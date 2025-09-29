adidas Aktie News: adidas am Dienstagmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von adidas zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 181,80 EUR.

Das Papier von adidas legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 181,80 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die adidas-Aktie bei 186,15 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 181,65 EUR. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 132.640 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 263,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Am 07.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 160,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 13,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

adidas-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,06 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 245,82 EUR für die adidas-Aktie.

Am 30.07.2025 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,07 EUR. Im letzten Jahr hatte adidas einen Gewinn von 1,06 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 5,95 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,82 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 13,04 EUR im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.net

