adidas Aktie News: adidas am Dienstagvormittag mit Kursplus

Die Aktie von adidas gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 184,85 EUR.

Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 184,85 EUR. Der Kurs der adidas-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 186,15 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 181,65 EUR. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 41.687 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 263,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 160,75 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 13,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,06 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 245,82 EUR für die adidas-Aktie.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,95 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,82 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 13,04 EUR je Aktie belaufen.

