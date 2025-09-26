DAX23.800 +0,3%ESt505.515 +0,3%Top 10 Crypto15,51 +1,3%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.685 -0,2%Euro1,1724 +0,3%Öl69,37 -0,5%Gold3.817 +1,5%
adidas Aktie News: adidas am Vormittag mit Abschlägen

29.09.25 09:29 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von adidas. Das Papier von adidas befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 180,10 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
180,85 EUR 0,05 EUR 0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von adidas befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 180,10 EUR ab. Bei 180,10 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 181,00 EUR. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22.562 Stück gehandelt.

Bei 263,80 EUR markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 46,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2025 (160,75 EUR). Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 12,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,06 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 245,82 EUR.

adidas veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 2,07 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas 1,06 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,95 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,82 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von adidas wird am 29.10.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,55 EUR je adidas-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein adidas-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Investment-Note für adidas-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets

DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein adidas-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

