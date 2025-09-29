DAX23.878 +0,6%ESt505.527 +0,4%Top 10 Crypto15,56 -2,2%Dow46.155 -0,4%Nas22.551 -0,2%Bitcoin96.582 -0,9%Euro1,1732 ±0,0%Öl67,03 -0,9%Gold3.838 +0,1%
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: DAX in Grün -- Zurückhaltung an US-Börsen -- Lufthansa: Piloten stimmen für Streiks -- Continental, Alibaba, Tilray, PUMA, Clara Technologies, Rüstungsaktien, Etsy im Fokus
Top News
Tilray-Aktie nach Höhenflug unter Druck: Kursrückgang trotz Trump-Optimismus Tilray-Aktie nach Höhenflug unter Druck: Kursrückgang trotz Trump-Optimismus
Electro Optic Systems-Aktie im Höhenflug: "Atlas Space Control" präsentiert Electro Optic Systems-Aktie im Höhenflug: "Atlas Space Control" präsentiert
Aktienkurs im Fokus

adidas Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von adidas

30.09.25 16:10 Uhr
adidas Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von adidas

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 180,50 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
181,85 EUR 0,40 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 180,50 EUR ab. Das Tagestief markierte die adidas-Aktie bei 180,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 181,65 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 242.874 Stück.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 263,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 46,15 Prozent zulegen. Am 07.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 160,75 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 10,94 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,06 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 245,82 EUR.

adidas gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,95 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 13,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
09:46adidas OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:31adidas BuyUBS AG
29.09.2025adidas BuyJefferies & Company Inc.
18.09.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
16.09.2025adidas KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09:46adidas OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:31adidas BuyUBS AG
29.09.2025adidas BuyJefferies & Company Inc.
18.09.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
16.09.2025adidas KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
07.08.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025adidas HoldJefferies & Company Inc.
02.05.2025adidas Equal WeightBarclays Capital
30.04.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.2025adidas HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.11.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024adidas ReduceBaader Bank
31.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für adidas nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen