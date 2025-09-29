adidas Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von adidas

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 180,50 EUR nach.

Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 180,50 EUR ab. Das Tagestief markierte die adidas-Aktie bei 180,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 181,65 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 242.874 Stück.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 263,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 46,15 Prozent zulegen. Am 07.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 160,75 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 10,94 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,06 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 245,82 EUR.

adidas gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,95 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 13,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

