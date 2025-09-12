adidas Aktie News: adidas büßt am Dienstagnachmittag ein

Blick auf adidas-Kurs

Die Aktie von adidas gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 175,60 EUR abwärts.

Der adidas-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 175,60 EUR. Die Abwärtsbewegung der adidas-Aktie ging bis auf 174,75 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 177,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 253.666 adidas-Aktien umgesetzt.

Bei 263,80 EUR markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 50,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 160,75 EUR ab. Mit Abgaben von 8,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,06 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 245,82 EUR.

Am 30.07.2025 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 2,07 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas 1,06 EUR je Aktie eingenommen. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 7,60 EUR in den Büchern stehen haben wird.

