Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Asien freundlich, Nikkei auf Rekordhoch -- Börsengang von TKMS -- DroneShield, Lufthansa, Airbus, Roche, L'Oreal & Kering im Fokus
Blick auf adidas-Kurs

adidas Aktie News: adidas am Vormittag mit Aufschlag

20.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von adidas zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 192,45 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 192,45 EUR. In der Spitze legte die adidas-Aktie bis auf 193,25 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 193,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 14.507 adidas-Aktien.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 263,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,07 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2025 Kursverluste bis auf 160,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 16,47 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem adidas seine Aktionäre 2024 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,94 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 247,55 EUR aus.

Am 30.07.2025 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,07 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 5,95 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte adidas 5,82 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,52 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Bildquellen: Photoman29 / Shutterstock.com

Nachrichten zu adidas

DatumMeistgelesen
Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
13.10.2025adidas OutperformBernstein Research
08.10.2025adidas BuyUBS AG
07.10.2025adidas OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025adidas BuyDeutsche Bank AG
01.10.2025adidas BuyWarburg Research
