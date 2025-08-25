adidas Aktie News: adidas stabilisiert sich am Vormittag

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von adidas. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die adidas-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 168,95 EUR.

Im XETRA-Handel kam die adidas-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 168,95 EUR. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 169,30 EUR an. Die höchsten Verluste verbuchte die adidas-Aktie bis auf 168,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 168,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 18.356 adidas-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 263,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 56,14 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 160,75 EUR am 07.08.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,85 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,03 EUR. Im Vorjahr erhielten adidas-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 250,25 EUR.

adidas gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,95 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 5,82 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,61 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

