adidas Aktie News: adidas am Mittwochvormittag auf grünem Terrain

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 168,75 EUR nach oben.

Das Papier von adidas legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 168,75 EUR. Bei 168,80 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 167,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.267 adidas-Aktien.

Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 263,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 56,33 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2025 (160,75 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 4,74 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,03 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 250,25 EUR.

adidas gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte adidas 1,06 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,23 Prozent auf 5,95 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte adidas am 29.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte adidas die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 7,61 EUR je Aktie aus.

