Air Liquide erwirbt DIG Airgas in Südkorea für 2,85 Milliarden Euro
Werte in diesem Artikel
Von Nina Kienle
DOW JONES--Air Liquide kauft für 2,85 Milliarden Euro das südkoreanische Unternehmen DIG Airgas. Eine entsprechende verbindliche Vereinbarung sei mit dem Macquarie Asia-Pacific Infrastructure Fund 2 unterzeichnet worden, teilte der französische Industriegasekonzern mit. Der Kaufpreis verstehe sich einschließlich Schulden und Barmitteln. Vollzogen werden soll die Übernahme im ersten Halbjahr 2026.
Air Liquide erwartet, dass die eigene Marktposition in Südkorea durch den Zukauf erheblich gestärkt wird. DIG Airgas setzte 2024 insgesamt 510 Millionen Euro und beschäftigt rund 550 Mitarbeiter.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/rio/cbr
(END) Dow Jones Newswires
August 22, 2025 02:20 ET (06:20 GMT)
Nachrichten zu Air Liquide S.A.
Analysen zu Air Liquide S.A.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|30.07.2025
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.2025
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|29.07.2025
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
