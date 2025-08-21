DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,94 +1,7%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.503 +0,7%Euro1,1588 -0,2%Öl67,80 +0,2%Gold3.331 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 CTS Eventim 547030
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Powell-Rede: DAX etwas leichter erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün -- Zoom steigert Umsatz - Gewinn unter Prognosen -- NVIDIA stoppt wohl Zulieferer für H2O-KI-Chip in China
Top News
Apple-Aktie im Visier: Streit um die Technologie hinter Apple Pay könnte brisant werden Apple-Aktie im Visier: Streit um die Technologie hinter Apple Pay könnte brisant werden
Bitcoin-Treasury: Europäisches Unternehmen AMBTS will vor IPO Unmengen an Bitcoin kaufen Bitcoin-Treasury: Europäisches Unternehmen AMBTS will vor IPO Unmengen an Bitcoin kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Mittwoch 18 Uhr live: So investierst Du mit ETFs erfolgreich in Aktien ohne schlaflose Nächte - Jetzt Plätze sichern!

Air Liquide erwirbt DIG Airgas in Südkorea für 2,85 Milliarden Euro

22.08.25 08:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Air Liquide S.A.
183,02 EUR 0,86 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Nina Kienle

DOW JONES--Air Liquide kauft für 2,85 Milliarden Euro das südkoreanische Unternehmen DIG Airgas. Eine entsprechende verbindliche Vereinbarung sei mit dem Macquarie Asia-Pacific Infrastructure Fund 2 unterzeichnet worden, teilte der französische Industriegasekonzern mit. Der Kaufpreis verstehe sich einschließlich Schulden und Barmitteln. Vollzogen werden soll die Übernahme im ersten Halbjahr 2026.

Wer­bung

Air Liquide erwartet, dass die eigene Marktposition in Südkorea durch den Zukauf erheblich gestärkt wird. DIG Airgas setzte 2024 insgesamt 510 Millionen Euro und beschäftigt rund 550 Mitarbeiter.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 22, 2025 02:20 ET (06:20 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Air Liquide

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Air Liquide

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Air Liquide S.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Air Liquide S.A.

DatumRatingAnalyst
13.08.2025Air Liquide OutperformBernstein Research
01.08.2025Air Liquide KaufenDZ BANK
30.07.2025Air Liquide BuyDeutsche Bank AG
30.07.2025Air Liquide OutperformBernstein Research
29.07.2025Air Liquide OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.08.2025Air Liquide OutperformBernstein Research
01.08.2025Air Liquide KaufenDZ BANK
30.07.2025Air Liquide BuyDeutsche Bank AG
30.07.2025Air Liquide OutperformBernstein Research
29.07.2025Air Liquide OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
29.07.2025Air Liquide NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.07.2025Air Liquide NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.04.2025Air Liquide NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.10.2024Air Liquide NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.10.2024Air Liquide NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Air Liquide UnderperformJefferies & Company Inc.
23.10.2024Air Liquide UnderperformJefferies & Company Inc.
09.09.2024Air Liquide UnderperformJefferies & Company Inc.
26.07.2024Air Liquide UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2024Air Liquide UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Air Liquide S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen