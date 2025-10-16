Sabadell-Übernahme durch BBVA gescheitert - zu wenig Aktionäre wollen verkaufen
MADRID (dpa-AFX) - Die Übernahme der spanischen Banco Sabadell (Banco de Sabadell SA) durch die ebenfalls dort beheimatete Großbank BBVA ist gescheitert. Nur 25,47 Prozent der Aktionäre hatten ihre Papiere angedient, wie die Aufsichtsbehörde CNMV am Donnerstagabend mitteilte. Notwendig für eine Fortsetzung der Übernahmebemühungen wären mindestens 30 Prozent gewesen. Bereits vor fünf Jahren war ein Versuch von BBVA, seinen kleineren Branchenkollegen zu schlucken, gescheitert.
Nach der Veröffentlichung der erneuten Offerte im Mai vergangenen Jahres sah sich die Großbank Widerständen verschiedener Art ausgesetzt. So hatte die Führung von Sabadell sowohl das erste als auch das zweite Angebot als zu niedrig abgelehnt. Die Regierung hatte sich ebenfalls wenig begeistert gezeigt und Forderungen aufgestellt, die eine Übernahme weniger attraktiv erscheinen ließen.
BBVA selbst teilte am Donnerstagabend mit, nach dem gescheiterten Übernahmeversuch ein neues Aktienrückkaufprogramm in "signifikanter" Höhe starten zu wollen. Die Bank hatte zuletzt eine eigene Aktie für 4,8376 Sabadell-Papiere geboten. Damit bewertete sie den Branchenkollegen mit etwa 16,3 Milliarden Euro, was grob dem aktuellen Börsenwert entspricht./he/ajx
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.09.2025
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|05.09.2025
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
