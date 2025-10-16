DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.287 -0,4%Top 10 Crypto14,85 -2,4%Nas22.496 -0,8%Bitcoin92.713 -2,5%Euro1,1693 +0,4%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 HENSOLDT HAG000 NEL ASA A0B733 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX schließt freundlich -- US-Börsen tiefer -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Top News
Eurokurs steigt zum US-Dollar den dritten Handelstag in Folge - die Gründe Eurokurs steigt zum US-Dollar den dritten Handelstag in Folge - die Gründe
Stellantis-Aktie: Stellantis sucht nach neuem Modell für Werk in Ontario Stellantis-Aktie: Stellantis sucht nach neuem Modell für Werk in Ontario
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

Sabadell-Übernahme durch BBVA gescheitert - zu wenig Aktionäre wollen verkaufen

16.10.25 21:16 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Banco de Sabadell SA
3,21 EUR -0,04 EUR -1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
15,59 EUR -0,39 EUR -2,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MADRID (dpa-AFX) - Die Übernahme der spanischen Banco Sabadell (Banco de Sabadell SA) durch die ebenfalls dort beheimatete Großbank BBVA ist gescheitert. Nur 25,47 Prozent der Aktionäre hatten ihre Papiere angedient, wie die Aufsichtsbehörde CNMV am Donnerstagabend mitteilte. Notwendig für eine Fortsetzung der Übernahmebemühungen wären mindestens 30 Prozent gewesen. Bereits vor fünf Jahren war ein Versuch von BBVA, seinen kleineren Branchenkollegen zu schlucken, gescheitert.

Wer­bung

Nach der Veröffentlichung der erneuten Offerte im Mai vergangenen Jahres sah sich die Großbank Widerständen verschiedener Art ausgesetzt. So hatte die Führung von Sabadell sowohl das erste als auch das zweite Angebot als zu niedrig abgelehnt. Die Regierung hatte sich ebenfalls wenig begeistert gezeigt und Forderungen aufgestellt, die eine Übernahme weniger attraktiv erscheinen ließen.

BBVA selbst teilte am Donnerstagabend mit, nach dem gescheiterten Übernahmeversuch ein neues Aktienrückkaufprogramm in "signifikanter" Höhe starten zu wollen. Die Bank hatte zuletzt eine eigene Aktie für 4,8376 Sabadell-Papiere geboten. Damit bewertete sie den Branchenkollegen mit etwa 16,3 Milliarden Euro, was grob dem aktuellen Börsenwert entspricht./he/ajx

Ausgewählte Hebelprodukte auf Banco de Sabadell SA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Banco de Sabadell SA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

DatumRatingAnalyst
23.09.2025BBVA BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025BBVA OutperformRBC Capital Markets
11.09.2025BBVA OutperformRBC Capital Markets
05.09.2025BBVA BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025BBVA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
23.09.2025BBVA BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025BBVA OutperformRBC Capital Markets
11.09.2025BBVA OutperformRBC Capital Markets
05.09.2025BBVA BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025BBVA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.04.2025BBVA Equal WeightBarclays Capital
13.12.2024BBVA Equal WeightBarclays Capital
01.08.2024BBVA HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.2024BBVA Equal WeightBarclays Capital
30.04.2024BBVA HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
30.04.2024BBVA SellGoldman Sachs Group Inc.
29.04.2024BBVA SellGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2024BBVA SellGoldman Sachs Group Inc.
12.04.2024BBVA SellGoldman Sachs Group Inc.
17.09.2020BBVA SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen