Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb verliert am Abend

Die Aktie von Airbnb gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Airbnb-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 117,96 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,3 Prozent auf 117,96 USD. Das bisherige Tagestief markierte Airbnb-Aktie bei 117,71 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 120,74 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 638.866 Airbnb-Aktien.

Am 15.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 163,92 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,96 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 99,89 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbnb-Aktie 18,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Airbnb-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbnb am 06.11.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,13 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Airbnb mit einem Umsatz von insgesamt 4,14 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,85 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Airbnb am 17.02.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb im Jahr 2025 4,14 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

