Airbus verdient operativ mehr als erwartet - Ausblick bestätigt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus hat im ersten Quartal bei steigenden Umsätzen operativ deutlich mehr verdient und den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt. Außerordentliche Zuwächse erzielte Airbus zum Jahresstart im Flugzeuggeschäft: Hier kletterte der Umsatz laut Mitteilung um gut ein Drittel.

Insgesamt erzielte der Konzern Umsatzerlöse von 12,55 Milliarden Euro, das ist ein Zuwachs von 24 Prozent. Das bereinigte EBIT konnte Airbus stärker als erwartet auf 549 Millionen Euro erhöhen nach nur 14 Millionen im Vorjahreszeitraum. Unter dem Strich verdiente der Flugzeugbauer allerdings nur 40 Millionen, im Vorjahr wurden 283 Millionen Euro netto erwirtschaftet. Zur Begründung verweist der Konzern auf eine Vielzahl von Belastungen.

Am Ausblick für das Gesamtjahr hält Airbus fest. Demnach sollen 880 bis 890 Maschinen ausgeliefert werden, im vergangenen Jahr waren es 800 Flugzeuge. Auf Basis dessen will Airbus 2019 das bereinigte EBIT um rund 15 Prozent steigern und einen freien Cashflow vor Fusionen und Akquisitionen sowie Kundenfinanzierungen von rund 4 Milliarden Euro erzielen. 2018 lag der entsprechende Cashflow mit 2,9 Milliarden Euro in etwa auf Vorjahresniveau.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2019 00:46 ET (04:46 GMT)