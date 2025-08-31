DAX23.774 -1,1%ESt505.333 -0,6%Top 10 Crypto15,53 +1,8%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.623 +1,6%Euro1,1641 -0,6%Öl68,77 +0,9%Gold3.476 ±-0,0%
Aktienkurs aktuell

AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gibt am Dienstagvormittag ab

02.09.25 09:25 Uhr
AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gibt am Dienstagvormittag ab

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 12,30 EUR nach.

AIXTRON SE
12,45 EUR -0,05 EUR -0,36%
Die AIXTRON SE-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 12,30 EUR. Zwischenzeitlich weitete die AIXTRON SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 12,27 EUR aus. Bei 12,39 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 22.157 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 31.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 17,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 43,46 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (8,45 EUR). Mit einem Kursverlust von 31,30 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem AIXTRON SE seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,174 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,76 EUR an.

Am 31.07.2025 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 EUR, nach 0,10 EUR im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 137,41 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 131,78 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2025 0,728 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen