AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 12,09 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 12,09 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 12,15 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,97 EUR. Bisher wurden via XETRA 54.516 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 16,72 EUR erreichte der Titel am 28.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 38,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (8,45 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 30,08 Prozent Luft nach unten.

AIXTRON SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,174 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,76 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 EUR. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,10 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 131,78 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 137,41 Mio. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte AIXTRON SE am 30.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,728 EUR je Aktie.

