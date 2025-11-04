DAX23.700 -1,8%Est505.580 -1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,13 -0,5%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.177 -2,5%Euro1,1507 -0,1%Öl63,84 -1,5%Gold3.993 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Amazon 906866 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Tesla A1CX3T Humanoid Global A41B76
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX in Rot -- Asiens Börsen im MInus -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- FMC beschleunigt organisches Umsatzwachstum -- Nordex, Evonik, HUGO BOSS im Fokus
Top News
Neo: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte Neo: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte
So viel Gewinn hätte ein Investment in Ripple von vor 3 Jahren abgeworfen So viel Gewinn hätte ein Investment in Ripple von vor 3 Jahren abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen belasten Palantir nach starken Resultaten

04.11.25 10:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Palantir
166,24 EUR -13,16 EUR -7,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Bei Palantir haben Anleger nach der Veröffentlichung der Zahlen zum dritten Quartal ein Stück weit Kasse gemacht. Die Aktien des US-Softwareunternehmens sanken am Dienstag im vorbörslichen US-Handel um gut sechs Prozent auf gut 194 US-Dollar.

Wer­bung

Allerdings hatten sie auch allein 2025 zuvor um 174 Prozent zugelegt und brachten es dabei bei einer Marktkapitalisierung von fast einer halben Billion Dollar auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von nahezu 500. Ein solches KGV ist selbst für Unternehmen, von denen Anleger ein sehr starkes Wachstum erwarten, außerordentlich hoch.

Das Unternehmen hatte den Umsatz im dritten Quartal um 63 Prozent auf 1,18 Milliarden Dollar gesteigert und damit die Erwartungen der Analysten in mittlerweile 21 aufeinander folgenden Quartalen übertroffen. Der Gewinn je Aktie lag mit 21 Cents je Aktie ebenfalls über den durchschnittlichen Erwartungen von 17 Cents je Aktie. Zudem hob das Unternehmen den Umsatzausblick für das Gesamtjahr an.

Analysten begründeten die Kursverluste mit der ambitionierten Bewertung der Aktie. Matt Britzmann von der Investment-Plattform Hargreaves Lansdown sprach zwar von abermals beeindruckenden Quartalszahlen. Nach traditionellen Bewertungskriterien sei es aber schwierig, den aktuellen Kurs zu rechtfertigen - mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 85 war die Aktie vor den Zahlen das in dieser Hinsicht am höchsten bewertete Unternehmen im S&P 500.

Wer­bung

"Zahlen hervorragend, Bewertung extrem", stellte denn auch Analyst Brent Hill von Jefferies lapidar fest. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen zudem auf die mangelnden Hinweise, wie sich das Geschäft im kommenden Jahr entwickeln werde./mf/mis/zb

In eigener Sache

Übrigens: Palantir und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Palantir

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Palantir

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Palantir

DatumMeistgelesen
Wer­bung