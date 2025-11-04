AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen belasten Palantir nach starken Resultaten

NEW YORK (dpa-AFX) - Bei Palantir haben Anleger nach der Veröffentlichung der Zahlen zum dritten Quartal ein Stück weit Kasse gemacht. Die Aktien des US-Softwareunternehmens sanken am Dienstag im vorbörslichen US-Handel um gut sechs Prozent auf gut 194 US-Dollar.

Allerdings hatten sie auch allein 2025 zuvor um 174 Prozent zugelegt und brachten es dabei bei einer Marktkapitalisierung von fast einer halben Billion Dollar auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von nahezu 500. Ein solches KGV ist selbst für Unternehmen, von denen Anleger ein sehr starkes Wachstum erwarten, außerordentlich hoch.

Das Unternehmen hatte den Umsatz im dritten Quartal um 63 Prozent auf 1,18 Milliarden Dollar gesteigert und damit die Erwartungen der Analysten in mittlerweile 21 aufeinander folgenden Quartalen übertroffen. Der Gewinn je Aktie lag mit 21 Cents je Aktie ebenfalls über den durchschnittlichen Erwartungen von 17 Cents je Aktie. Zudem hob das Unternehmen den Umsatzausblick für das Gesamtjahr an.

Analysten begründeten die Kursverluste mit der ambitionierten Bewertung der Aktie. Matt Britzmann von der Investment-Plattform Hargreaves Lansdown sprach zwar von abermals beeindruckenden Quartalszahlen. Nach traditionellen Bewertungskriterien sei es aber schwierig, den aktuellen Kurs zu rechtfertigen - mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 85 war die Aktie vor den Zahlen das in dieser Hinsicht am höchsten bewertete Unternehmen im S&P 500.

"Zahlen hervorragend, Bewertung extrem", stellte denn auch Analyst Brent Hill von Jefferies lapidar fest. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen zudem auf die mangelnden Hinweise, wie sich das Geschäft im kommenden Jahr entwickeln werde./mf/mis/zb