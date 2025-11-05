AKTIE IM FOKUS: Wolters Kluwer legen nach Zahlen deutlich zu

AMSTERDAM (dpa-AFX Broker) - Aktien von Wolters Kluwer sind am Mittwoch nach Aussagen zum Geschäft im dritten Quartal und einer bestätigten Prognose deutlich gestiegen. Zuletzt gewann der Titel 3,5 Prozent auf 110,70 Euro und lag damit rund eine Stunde nach Handelsstart an der Spitze des EuroStoxx 50.

Wer­bung Wer­bung

Damit setzte der Wert seine Stabilisierung der vergangenen Wochen zwischen 105 und 115 Euro fort. Die Aktie bewegt sich damit aber weiterhin deutlich unter dem Jahreshoch von rund 180 Euro.

Im bisherigen Jahresverlauf sackte der Wolters-Kluwer-Kurs um etwas mehr als 30 Prozent ab. Damit gehört das Papier zu den schwächsten Werten im EuroStoxx 50. Mit einem Börsenwert von knapp 26 Milliarden Euro gehört das Unternehmen zu den Leichtgewichten im Eurozonen-Leitindex.

Marktteilnehmer verwiesen darauf, dass das organische Wachstum im dritten Quartal sich dynamischer entwickelt habe als im ersten Halbjahr. Dies verstärke die Zuversicht in den Wert. Der niederländische Informationsdienstleister hatte zudem seine Ziele für das laufende Jahr bestätigt./mf/zb

Wer­bung Wer­bung

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------