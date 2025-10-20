Wolters Kluwer Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 143 auf 115 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Neunmonatsbericht dürfte eine Geschäftsbeschleunigung im zweiten Halbjahr zeigen, schrieb Daniel Kerven in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Er rät allerdings dazu, jede Kurserholung beim Informationsdienstleister zum Ausstieg zu nutzen. Die mittelfristigen KI-Sorgen seien nämlich durchaus realistisch./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 00:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 00:28 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Wolters Kluwer N.V.
