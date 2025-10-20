DAX 24.259 +1,8%ESt50 5.681 +1,3%MSCI World 4.343 -0,1%Top 10 Crypto 14,47 -7,3%Nas 22.991 +1,4%Bitcoin 92.581 -2,6%Euro 1,1625 -0,2%Öl 61,03 +0,2%Gold 4.319 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Plug Power A1JA81 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen in Grün -- Trump setzt bei Treffen mit Xi in Südkorea auf Handelsdeal -- Spekulation über Partnerschaft von ams und Meta
Top News
Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte. Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte.
OHB SE: Europas Satellitenbauer mit starkem Schub OHB SE: Europas Satellitenbauer mit starkem Schub
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Wolters Kluwer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
109,90 EUR -0,15 EUR -0,14 %
STU
109,95 EUR +0,70 EUR +0,64 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 25,05 Mrd. EUR

KGV 35,31 Div. Rendite 1,45%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0J2R1

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0000395903

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol WOLTF

JP Morgan Chase & Co.

Wolters Kluwer Neutral

08:01 Uhr
Wolters Kluwer Neutral
Aktie in diesem Artikel
Wolters Kluwer N.V.
109,90 EUR -0,15 EUR -0,14%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 143 auf 115 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Neunmonatsbericht dürfte eine Geschäftsbeschleunigung im zweiten Halbjahr zeigen, schrieb Daniel Kerven in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Er rät allerdings dazu, jede Kurserholung beim Informationsdienstleister zum Ausstieg zu nutzen. Die mittelfristigen KI-Sorgen seien nämlich durchaus realistisch./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 00:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 00:28 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Wolters Kluwer Neutral

Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
109,95 €		 Abst. Kursziel*:
4,59%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
109,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,64%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
137,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Wolters Kluwer N.V.

08:01 Wolters Kluwer Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.09.25 Wolters Kluwer Neutral UBS AG
12.09.25 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
12.09.25 Wolters Kluwer Neutral UBS AG
11.09.25 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Wolters Kluwer N.V.

finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Wolters Kluwer-Investment von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Wolters Kluwer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wolters Kluwer-Investment von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Wolters Kluwer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wolters Kluwer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net September 2025: Die Expertenmeinungen zur Wolters Kluwer-Aktie
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Wolters Kluwer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wolters Kluwer-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Wolters Kluwer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Wolters Kluwer von vor einem Jahr verloren
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Wolters Kluwer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Wolters Kluwer-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Wolters Kluwer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wolters Kluwer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Zacks Bears are Losing Control Over Wolters Kluwer (WTKWY), Here's Why It's a 'Buy' Now
GlobeNewswire Share Buyback Transaction Details June 5 – June 11, 2025
GlobeNewswire Wolters Kluwer completes acquisition of Brightflag
GlobeNewswire Share Buyback Transaction Details May 29 – June 4, 2025
GlobeNewswire Wolters Kluwer acquires online healthcare courseware provider IntelliLearn
Zacks Wolters Kluwer (WTKWY) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
GlobeNewswire Wolters Kluwer appoints Greg Samios as CEO of Health division
GlobeNewswire Share Buyback Transaction Details May 22 – May 28, 2025
RSS Feed
Wolters Kluwer N.V. zu myNews hinzufügen